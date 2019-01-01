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"Лучший уикенд": Леся Никитюк показала, где провела с мамой выходные

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Ведущая съездила с мамой в Прагу и утроила фотосессию на улицах города.

"Лучший уикенд": Леся Никитюк показала, где провела с мамой выходные
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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно презентовала авторский проект “Le. Маршрутка“, показала, как провела выходные с мамой в Праге. Фото появились на странице знаменитости в Инстаграм. Леся с мамой позируют на улицах города, радостно делая селфи. В описании к снимкам Никитюк отметила, что это лучший уикенд в жизни.

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Ранее Леся уже выставляла фото из Праги, на которых позировала в двумя бокалами пива и супом в хлебе. Ее мамы в кадре не было, но ведущая написала, что именно она и делает снимки.

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Ранее мы писали, что Леся Никитюк покорила снимком в купальнике.

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Теги: родители звезд, Леся Никитюк, Прага, пиво
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Источник: IVONA bigmir)net

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