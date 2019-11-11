Вся в синяках: Леся Никитюк шокировала фанов внешним видом

Ведущая Леся Никитюк рассказала о травмах на съемочной площадке.

Популярная ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала о тяжелых буднях. Сейчас артистка задействована сразу в нескольких проектах - “Хто зверху?“, “ЛeМаршрутка“, “Хто проти блондинок“.Такая занятость звезды не прошла для нее бесследно.

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На своей странице в Instagram Леся призналась, что за время съемок похудела на 2 килограмма. Кроме того, Никитюк заявила, что несмотря на усталость, после работы делала упражнения. Также ведущая показала травмы, которые получила на съемках. Знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых продемонстрировала синяки от падений во время конкурсов.

“10 съёмочных дней пролетело...Заметно. А это уже 5й проект за 5й месяц) Я жінка робота Бендера чи шо?!? За 10 дней благодаря питанию ( 1500 кК. в день) у меня -2 кг, крепатура, все болит (бо я ше умудрялась робити випади) ноги в синяках от падений на площадке во время конкурсов (листаем фото) Но я радуюсь что помимо студийных проектов #хтоЗверху #хтопротиблондинок есть мой личный #ЛеМаршрутка (наша гордість, наша рідненька Україна) За день на ютюбе проект посмотрело 60 000 человек, а это означает что мы на правильном пути и нужно снимать дальше!“, - поделилась Леся Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, что ей подарили на день рождения.

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