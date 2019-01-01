Тренер честно рассказала о детях и личной жизни .

Марина Боржемская призналась, что готова к новым отношениям Пресс-служба

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В эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30, звездный фитнес-тренер Марина Боржемская призналась, часто ли видятся дети с отцом, экс-боксером Вячеславом Узелковым, и как она изменилась после развода.

Недавно Марина Боржемская вернулась из фитнес-командировки в Египте. И если старшего сына Роберта Марина взяла с собой в командировку, то младшая Оливия осталась дома и много времени проводила со своим отцом – экс-боксером Вячеславом Узелковым. Напомним, пара рассталась еще осенью прошлого года.

Дети, конечно, стали чаще видеться с отцом. Они и тогда виделись с ним. Просто все это зависит только от Славы. Если он будет этого желать, они будут рады его видеть. Но я начала замечать, что они уже не так ждут его, как раньше. Из-за этого становится грустно, потому что отец должен делать достаточно весомый вклад в воспитание своих детей, – рассказала Марина Боржемская в интервью программе "Зірковий шлях".

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Жизнь самой Марины бьет ключом. Женщина откровенно признается: наконец смогла отпустить груз обид на своего бывшего мужа и готова к новым отношениям.

Я стала другой, стала той женщиной, которой я была 22 года назад. Я вспомнила, какая она – она ​​интересная и у нее безумный характер. И даже дети говорят: "Мама, у тебя такой блеск в глазах", – поделилась фитнес-тренер.

Журналисты «Зіркового шляху» поинтересовались, есть ли у Марины новые отношения и влюблена ли она.

Нет, я не влюблена. Но честно скажу, я уже готова к отношениям, – призналась Марина Боржемская в интервью каналу "Украина", добавив, что ее дети не только не против новых отношений мамы, а даже интересуются, когда они появятся.

Ранее мы писали, что Марина Боржемская показала фигуру в купальнике.

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