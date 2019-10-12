Звездная тренер выставила новое фото с отдыха в Египте.

Какая женщина!: Тренер "Зважених" Боржемская очаровала снимком в купальнике Ivona

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Звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская очаровала Сеть снимком в купальнике. В Инстаграм знаменитость добавила фото, на котором позирует в сдельном черном купальнике с прорезями по бокам. В подписи Марина отметила, что ее сфотографировал сын, с которым они отдыхают в Египте.

Мама глазами Роберта. В каждой твоей фотографии, сынок, я другая. Мой маленький взрослый мужчина, которому я могу доверить своё сердце❤️ и фото👌🙈😂 Так рада, что ты поехал со мной в эту командировку😘

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Всем прекрасного дня! Как там у Вас погодка? Я так понимаю, по возвращению мы окунёмся в туманы и холод❄️🌀? - написала Боржемская.

Ранее Боржемская уже добавляла пляжные снимки - так недавно она показала в соцсетях фото в цветастом комплекте.

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Подписчики Марины назвали ее “потрясающей женщиной“ и похвалили фигуру Боржемской.

Потрясающее фото!🌹❤️ Роберт просто молодец👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес раскритиковали за необычный наряд.

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