У кого из украинских знаменитостей подрастают сыновья .

День сына: Яркие фото украинских звезд с сыновьями ivona.bigmir.net

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Сегодня, 22 ноября отмечаем День сыновей. Предлагаем вам подборку ярких фото украинских звезд шоубизнеса, телеведущих, которые воспитывают сыновей. С праздником!

Тина Кароль

Яркая и очень привлекательная звезда воспитывает сына Вениамина, который сейчас учится в Великобритании и каждый день говорит с мамой по видеосвязи.

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Сергей Притыла

У популярного телеведущего и шоумена также есть сын - 11-летний Дмитрий - от первого брака.

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Юлия Санина

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У вокалистки The Hardkiss Юлии Саниной и гитариста Валерия Бебко есть сыночек 4-летний Даниил, который вчера отметил День рождения.

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Марина Боржемская

Звездная тренер также воспитывает сыночка, рожденного в браке с бывшим мужем спортсменом Вячеславом Узелковым. Недавно тренер рассказывала подписчикам, что сын делает ей прически на отдыхе.

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Татьяна Решетняк

Tayanna также воспитывает очаровательного сыночка от бывшего супруга саунд-продюсера Егора Глеба.

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Катя Осадчая

Звездная пара ведущая Катя Осадчая и шоумен, продюсер Юрий Горбунов стараются не показывать лицо сыночка в соцсетях.

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Сергей и Снежана Бабкины

У харьковских артистов недавно родился младший сыночек Елисей.

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Слава Каминская

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Слава Каминская и ее бывший муж Едгар воспитывают сына Леонарда - они с сестрой Лаурой постоянно становятся звездами маминого Инстаграма.

Владимир Остапчук

У Владимира Остапчука и Елены Войченко есть годовалый сынок Эван-Александр, который родился в Канаде и автоматически получил гражданство.

Ирина Горовая

Продюсер Ирина Горовая воспитывает сына Андрея от продюсера, рэпера Алексея Потапенко. В этом году мальчик вел вместе со своим отцом одну из рубрик передачи “Танцы со звездами“,

Ранее мы писали, что сын Тины Кароль дал первое интервью.

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