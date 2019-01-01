День сына: Яркие фото украинских звезд с сыновьями
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Сегодня, 22 ноября отмечаем День сыновей. Предлагаем вам подборку ярких фото украинских звезд шоубизнеса, телеведущих, которые воспитывают сыновей. С праздником!
- Тина Кароль
Яркая и очень привлекательная звезда воспитывает сына Вениамина, который сейчас учится в Великобритании и каждый день говорит с мамой по видеосвязи.
- Сергей Притыла
У популярного телеведущего и шоумена также есть сын - 11-летний Дмитрий - от первого брака.
- Юлия Санина
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У вокалистки The Hardkiss Юлии Саниной и гитариста Валерия Бебко есть сыночек 4-летний Даниил, который вчера отметил День рождения.
- Марина Боржемская
Звездная тренер также воспитывает сыночка, рожденного в браке с бывшим мужем спортсменом Вячеславом Узелковым. Недавно тренер рассказывала подписчикам, что сын делает ей прически на отдыхе.
- Татьяна Решетняк
Tayanna также воспитывает очаровательного сыночка от бывшего супруга саунд-продюсера Егора Глеба.
- Катя Осадчая
Звездная пара ведущая Катя Осадчая и шоумен, продюсер Юрий Горбунов стараются не показывать лицо сыночка в соцсетях.
- Сергей и Снежана Бабкины
У харьковских артистов недавно родился младший сыночек Елисей.
- Слава Каминская
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Слава Каминская и ее бывший муж Едгар воспитывают сына Леонарда - они с сестрой Лаурой постоянно становятся звездами маминого Инстаграма.
- Владимир Остапчук
У Владимира Остапчука и Елены Войченко есть годовалый сынок Эван-Александр, который родился в Канаде и автоматически получил гражданство.
- Ирина Горовая
Продюсер Ирина Горовая воспитывает сына Андрея от продюсера, рэпера Алексея Потапенко. В этом году мальчик вел вместе со своим отцом одну из рубрик передачи “Танцы со звездами“,
Ранее мы писали, что сын Тины Кароль дал первое интервью.
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