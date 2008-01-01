Вениамин отметил, что собирается продолжать учебу в Великобритании.

"Не бываю главным в компании": 10-летний сын Тины Кароль дал первое интервью instagram.com/tinakarol_fantina

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Сын популярной украинской певицы Тины Кароль 10-летний Вениамин дал первые в своей жизни интервью. Парень вместе со звездной мамой принял участие в программе “Сніданок“, которая выходит на телеканале 1+1.

Веня, который живет и учится в Лондоне, отвечая на вопросы журналистов, поделился, что каждый день преодолевает внушительное расстояние до школы и не считает проблемой провести в дороге несколько часов. Также Вениамин отметил, что после окончания школы в Великобритании, планирует получить высшее образование в одном из английских колледжей. По поводу общения с мамой - Веня поделился, что они поддерживают контакт посредством мессенджеров.

Сама Кароль рассказала, что Веня не по годам взрослый и самостоятельный - и она видит в нем свою опору.

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Также на днях Вениамин дал интервью изданию Viva, в котором рассказал о своем круге общения. Парень отметил, что у него много друзей, но вот он сам никогда не бывает “главным в коллективе“.

У меня их много: 50 человек. Я никогда не бываю главным в компании. Мне лучше учиться хорошо, чем быть главным. А я и не хочу этого. У нас не принято, чтобы у компании был кто-то главный, - рассказал мальчик.

О своем досуге Вениамин рассказал, что очень любит играть на музыкальных инструментах. Также парень признался, что обожает он-лайн игры.

После школы играю на барабанах, на фортепиано. Мне больше нравятся барабаны. Занимаюсь фехтованием, регби, танцую в украинском клубе гопак. После всех занятий мне хочется поиграть и повеселиться. Со своими друзьями я немного играю онлайн, мне это нравится. Minecraft, Fortnite, - прокомментировал Вениамин.

Напомним, что Вениамин Огир - сын Тины Кароль и ее супруга продюсера Евгения Огира, с которым певица была в браке с 2008 года. В 2013 году Евгений скончался в возрасте 33 лет от рака желудка.

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