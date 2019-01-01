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Звезда "Все женщины ведьмы" покрасила волосы в ярко-сиреневый

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Алисса Милано показала фото в новом образе, который создали для нового сериала.

Звезда
Звезда "Все женщины ведьмы" покрасила волосы в ярко-сиреневый
instagram.com/milano_alyssa

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Голливудская актриса 46-летняя Алисса Милано, которая более всего известна украинским зрителям по роли Фиби в фэнтезийном сериале “Все женщины - ведьмы“, удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. В Инстаграм знаменитость опубликовала фото, на котором появилась с ярко-сиреневыми волосами и серьгой в носу. Кроме того, актриса позирует на фото в очень откровенном кружевном наряде в тон ярким волосам.

Скриншот

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В публикации Алисса Милано рассекретила столь неожиданную перемену во внешности - она написала, что добавила яркости ради съемок в новом сериале The Now, в котором сыграет водителя эвакуатора Сару - неординарную и очень эффектную женщину.

Знакомьтесь с Сарой - водителем эвакуатора. Премьера The Now состоится скоро на Quibi, - сделала анонс Алисса Милано.

Примечательно, что подписчики засыпали Милано комплиментами и отметили, что ей стоит добавлять ярких деталей даже вне работы.

Известно, что сценарий к сериалу The Now написал оскароносный Питер Фаррели.

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Теги: Алисса Милано, смена имиджа, образы звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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