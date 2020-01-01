Телевидение является одним из основных средств информации.

Всемирный день телевидения отмечается ежегодно 21 ноября. 17 декабря 1996 Генеральная Ассамблея провозгласила 21 ноября Всемирным днем ​​телевидения в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума в Организации Объединенных Наций. С того времени эта дата считается профессиональным праздником телевидения и всех, занятых в этой сфере, на мировом уровне.

История телевидения:

Отцом телевидения считает американский инженер Владимир Зворыкин. В 1933 году он изобрел катодную трубку, которая и стала главной частью телевизора. Благодаря открытию Зворыкина, уже в 1936 году были начаты регулярные телепередачи в Великобритании и Германии, а в 1941 году — и в США. Однако, только в 50-е годы 20 века телевещание получило массовое распространение в Европе. В Украине телевидение появилось в 1951 году. Сейчас украинское ТВ насчитывает 101 канал, включая 65 региональных телекомпаний.



Всемирный день телевидения: интересные факты Depositphotos.com

В Великобритании люди, у которых есть телевизор, должны платить телевизионный налог в размере $ 230 в поддержку ВВС.

Самый длинный сериал мира — американский «Путеводный свет». Он занесен в Книгу рекордов Гинесса как самый продолжительный фильм на телевидении (15762 серии).

Самыми фанатичными телеманами считаются вовсе не американцы, а японцы. Ежедневно они проводят за просмотром около 9 часов.

Один из самых дорогих рекламных роликов был снят для французского бренда Chanel. На рекламу с участием актрисы Николь Кидман компания потратила ни много ни мало 44 миллиона долларов - бюджет среднего голливудского блокбастера.

Самым длинным мультсериалом за всю историю телевидения признан комедийный сериал “Симпсоны“. На втором месте телевизионный сериал “Эй, Арнольд!“.

​Почему мыльные оперы так назвали? Все довольно просто. В 1930-х годах на американском радио появились многосерийные программы с незатейливыми слезоточивыми сюжетами. Их спонсорами выступали производители мыла и других моющих средств, так как основной аудиторией этих программ были домохозяйки. Поэтому за радио-, а впоследствии и телесериалами закрепилось выражение “мыльная опера“.

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