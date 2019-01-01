Знаменитость вручила престижную премию своему визажисту .

В десятилетнем платье и вьетнамках: Ким Кардашьян озадачила новым образом ivona.bigmir.net

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Популярная звезда реалити-шоу, бизнесвумен и светская львица 39-летняя Ким Кардашян удивила необычным нарядом на светском рауте.

На днях знаменитость посетила церемонию вручения премии American Influencer Awards, на которой вручала награду своему визажисту Марио Дедивановичу.

Наряд Ким отличался определенной сдержанностью. Поговаривают, что ее супруг рэпер Канье Уэст, который является практикующим верующим и недавно записал альбом с песнями о Боге, попросил супругу избегать на публике экстремальных мини и глубоких декольте.

Так, Ким пришла на вечер в закрытом винтажном платье красного цвета от Dior - в восточном стиле. Наряд был создан для осенне-зимней коллекции бренда сезона 1997/1998 годов. Образ дополнили открытые босоножки, стилизированные под “вьетнамки“.

tsn.ua

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В своем Инста-сториз Ким также опубликовала фото с церемонии - рядом со своим визажистом.

Люблю его! Никто не заслуживает этой награды так, как он, я невероятно горжусь им!, - подписала Ким.

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Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала лицо, покрытое псориазом.

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