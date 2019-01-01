Красотка Белла Хадид засветила грудь в мокрой блузе
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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую британские пластические хирурги признали знаменитостью с самыми правильными пропорциями лица, удивила Сеть откровенным видео. В Инстаграм красотка добавила кадры, сделанные во время новой фотосессии. Белла появляется на видео в бело блузе с очень глубоким декольте, усыпанная лепестками роз. В какой-то момент девушку начинают поливать из чайника водой.
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В то же время другой ассистент направляет на Беллу струю фена, подсушивая блузу и волосы девушки.
Звезда позирует без бюстгальтера - потому в мокрой майке отчетливо видны все “прелести“ знаменитости. Кроме того, в какой-то момент блуза сползает ниже, засветив грудь Хадид. Это место на видео прикрыли “губками“.
Я работаю, - коротко подписала публикацию Хадид.
Подписчики Беллы пошутили, что такой душ не слишком эффективен - и знаменитости стоило бы принять нормальный душ.
Напомним, что известный британский хирург доктор Джулиан Де Сильва признал Беллу Хадид самой красивой женщиной мира. Согласно его расчетам, лицо Беллы Хадид максимально приближено к “золотому сечению“.
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