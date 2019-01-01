Суперзвезда стала подружкой невесты на свадьбе своего визажиста - и задала тон праздника .

Леди Гага в откровенном наряде станцевала на столе ivona.bigmir.net

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Американская певица, актриса, обладательница премии "Оскар" 33-летняя Леди Гага повеселилась на свадьбе своей близкой подруги. В конце вечера звезда устроила откровенные танцы на столе. Видео появилось на Youtube.

На свадебной церемонии своей визажистки Сары Тано артистка была не просто гостьей, а подружкой невесты. Леди Гага надела розовое атласное платье с глубоким декольте и вырезом до бедра, а дополнили образ волосы, также окрашенные в розовый и яркий макияж. В Инстаграм появились фото, где звезда с невестой позируют на берегу моря на фоне заката.

Двое моих близких друзей женятся. Время веселиться, — написала Леди Гага.

Скриншот

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Во время празднования в ресторане суперзвезда "зажгла" на танцполе и устроила жаркие танцы на столе - ей составили компанию остальные подружки невесты и сама Сара Тано.

На видео видно, как Леди Гага подбадривает девушек, которые ведут себя неуверенно и скованно.

Скриншот

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Девичник у Сары Тано состоялся около месяца назад. Леди Гага едва его не пропустила его из-за полученной травмы. Перед этим певица травмировалась во время концерта, запрыгнув на фаната, который не смог удержать равновесия и упал вместе с ней со сцены. Леди Гага призналась, что была перед девичником не совсем в форме, но пропустить его не смогла.

Внутри мне очень больно, но я не смогла не поздравить Сару накануне ее важного праздника, — сказала певица.

Ранее мы писали, что Леди Гага рассекретила отношения с новым бойфрендом.

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