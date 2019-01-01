Эпатажная хип-хоп исполнительница позировала в образе инста-дивы.

Маша среди медведей: Alyona Alyona поделилась фото в купальнике ivona.bigmir.net

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Украинская рэп и хип-хоп исполнительница эпатажная Alyona Alyona, которая на днях выпустила клип на песню “Мамин борщ“, поделилась своими мыслями о женщинах в хип-хопе и опубликовала фото в купальнике.

Снимки в закрытом купальнике, которыми Alyona Alyona поделилась в своем Инстаграм, выставлены, очевидно, “для привлечения внимания. На них пышнотелая артистка позирует в образе такой себе “фитоняшки“ - на одном фото она эротично изгибается в бедре, а на другом - запустила руку в волосы. Сам же пост - это размышление о стереотипе “рэп - не женское это дело“.

Рэп не для девушек? Я часто слышала раньше, что рэп — не женское дело. Потому что всегда были треки девушек, которые стояли на репите миллион раз. Особенно сейчас очень странно слышать подобные суждения, - написала Alyona Alyona.

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Мир нам дал много замечательных женщин мс - от Queen Latifah до Missy Elliot, от Princess Nokia до Little Simz.

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На самом деле это не легко быть Машей среди медведей. А вы как считаете? - уточнила у фолловеров рэперша.

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Напомним, что Alyona Alyona буквально “ворвалась“ на украинскую сцену в прошлом году, наделав шуму своим дебютным клипом “Рибки, рибки“. После этого артистка продемонстрировала невероятную работоспособность - и стала выпускать клипы почти каждый месяц, а спустя полгода она уже представила первый альбом “Пушка“. В сентябре 2019 года Alyona Alyona получила международную награду в номинации Лучший новый исполнитель Anchor award.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona призналась, кто помог ей справиться с комплексами.

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