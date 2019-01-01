Леди Гага вместе с фанатом упала со сцены - Видео
Известная американская исполнительница, актриса и обладательница Оскара Леди Гага попала в курьезную ситуацию на одном из концертов.
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Так, во время выступления в Лас-Вегасе артистка позвала на сцену поклонника и неожиданно запрыгнула на него. Удивленный мужчина взял Гагу на руки, но не смог ее удержать. Певица и фанат вместе рухнули со сцены на зрителей.
Что случилось с парнем пока неизвестно, а вот Леди Гага уже через несколько минут поднялась на сцену и продолжила концерт. Видео курьезного момента попало в Сеть.
Напомним, ранее леди Гага попала в скандал из-за плагиата хита “Shallow“.
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