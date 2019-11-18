Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ротару выступит на новогодней "Песне года" в России - СМИ

Комментариев: 0
Артистка подтвердила свое участие в концерте.

Ротару выступит на новогодней
Ротару выступит на новогодней "Песне года" в России - СМИ
ivona.bigmir.net

Читай также: София Ротару похвасталась цветущим видом на отдыхе в Италии - фото

Народная артистка 72-летняя София Ротару примет участие в съемках новогодних концертов в России. Певица также рассматривает предложения о выступлениях на российских корпоративах. Об этом пишет Cosmo. 

По информации ресурса, София Ротару уже подтвердила свое выступление на “Песне года“, который покажут в эфире телеканала “Россия-1“ 1 и 2 января 2020 года.

instagram.com/sofiarotaru.official/

Читай также: “Какой вид“: 18-летняя внучка Ротару засветила свою квартиру на Парк-авеню

Концерт с участием Ротару пройдет на московском “ВТБ Арена“ 7 декабря, все билеты уже распроданы. Также Ротару появится на российской сцене 14 декабря на фестивале “Легенды ретро FM“.

По информации, просочившейся в СМИ, сейчас Ротару рассматривает сразу несколько предложений выступить на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар звезды за выступление на корпоративе в новогодний период составляет $50−60 тысяч (приблизительно 1 млн. 250 тыс. грн. - 1,5 млн. грн.), - сообщает “КП“.

В эту же сумму входят транспортные расходы Ротару и ее коллектива, чтобы добраться из Украины в Россию, размещение артистки и сам концерт.

instagram.com/sofiarotaru.official/

Ранее мы писали, что внучка Софии Ротару очаровала Сеть откровенным нарядом. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: София Ротару, концерт, корпоратив, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь