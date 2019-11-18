Артистка подтвердила свое участие в концерте.

Ротару выступит на новогодней "Песне года" в России - СМИ ivona.bigmir.net

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Народная артистка 72-летняя София Ротару примет участие в съемках новогодних концертов в России. Певица также рассматривает предложения о выступлениях на российских корпоративах. Об этом пишет Cosmo.

По информации ресурса, София Ротару уже подтвердила свое выступление на “Песне года“, который покажут в эфире телеканала “Россия-1“ 1 и 2 января 2020 года.

instagram.com/sofiarotaru.official/

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Концерт с участием Ротару пройдет на московском “ВТБ Арена“ 7 декабря, все билеты уже распроданы. Также Ротару появится на российской сцене 14 декабря на фестивале “Легенды ретро FM“.

По информации, просочившейся в СМИ, сейчас Ротару рассматривает сразу несколько предложений выступить на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар звезды за выступление на корпоративе в новогодний период составляет $50−60 тысяч (приблизительно 1 млн. 250 тыс. грн. - 1,5 млн. грн.), - сообщает “КП“.

В эту же сумму входят транспортные расходы Ротару и ее коллектива, чтобы добраться из Украины в Россию, размещение артистки и сам концерт.

instagram.com/sofiarotaru.official/

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