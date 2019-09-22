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София Ротару похвасталась цветущим видом на отдыхе в Италии - фото

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72-летняя украинская певица провела выходные в Портофино.
София Ротару похвасталась цветущим видом на отдыхе в Италии - фото
София Ротару похвасталась цветущим видом на отдыхе в Италии - фото
instagram.com/sofiarotaru.official

Известная украинская певица, Народная артистка СССР, которая недавно отметила 72-й день рождения, София Ротару в очередной раз восхитила поклонников своим внешним видом.

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Так, на официальной странице артистки в Instagram появились, яркие кадры с отдыха Софии Михайловны в итальянском рыбацком городке Портофино. На фото исполнительница предстала в платье розового цвета с изображением белых облаков и красных губ и в белых кедах.

Свой образ Ротару дополнила солнцезащитными очками. Отметим, что на лице 72-летней знаменитости совсем нет макияжа и она выглядит гораздо моложе своих лет.

“Воскреснье в Портофино“, - лаконично подписала серию снимков певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воскреснье в Портофино. ❤️

Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Поклонники засыпали исполнительницу восторженными комментариями и комплиментами.

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“Красавица наша! Очень Вас любим! И очень Вас не хватает на просторах Украины! 😘😘😘 Вы так молода и прекрасна!“, “Всегда красивая!!!!!“,“Моя любовь, моё счастье, свет в моей жизни, София Михайловна, как Вы прекрасны!“, “София Ротару просто прелесть, так держать, мы вас любим“, “София Михайловна!!! Брависимо. Вы Самая Красивая во всей Вселенной“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее София Ротару показала, с кем отмечает день рождения.

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Теги: София Ротару
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Источник: Ivonа bigmir)net

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