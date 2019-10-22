Соня Евдокименко поделилась снимком из авто в коротком платье.

18-летняя внучка Ротару покорила Сеть откровенным фото ivona.bigmir.net

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18-летняя внучка народной артистки Софии Ротару - модель и певица Соня Евдокименко продолжает будоражить фантазию своих подписчиков в соцсетях. В Инстаграм Соня добавила пикантное фото в откровенном наряде. Девушка позирует, сидя на заднем сиденье авто. Девушка сидит в блестящем мини платье с одним рукавом. Соня подогнула ноги и забросила их на сиденье, демонстрируя стройные бедра и легкую кожаную обувь.

Центр города в жаркое времячко, - подписала Соня.

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Несмотря на то, что фото несколько размыто, оно очень понравилось подписчикам Сони - фолловеры отметили, что наряд девушки великолепен и сидит на ней идеально.

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