Влад Дарвин женился в индийском наряде: фото

На свадьбе певца присутствовали Наталья Могилевская и Alyosha.

Певец Влад Дарвин, который получил награду от ООН, женился на своей возлюбленной Кристине Марти. Церемония в индийском стиле прошла в эту субботу, 16 ноября, в Киеве.

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На звездной свадьбе присутствовали Соломия Витвицкая, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Alyosha, Наталка Карпа и другие артисты.

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Влад и Кристина обменялись клятвами, а для танца выбрали чувственный контемп, который растрогал всех гостей.

Об избраннице Влада известно немного. Она армянская этно-джаз исполнительница, которая в 2010 году с сестрой основала авторский проект Laura & Kristina Marti.

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