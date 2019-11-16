Влад Дарвин женился в индийском наряде: фото
Певец Влад Дарвин, который получил награду от ООН, женился на своей возлюбленной Кристине Марти. Церемония в индийском стиле прошла в эту субботу, 16 ноября, в Киеве.
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На звездной свадьбе присутствовали Соломия Витвицкая, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Alyosha, Наталка Карпа и другие артисты.
Я щаслива, що сьогодні ми з чоловіком були поряд ❤️ ⠀ Ще раз вітаємо вас @darwinvlad та @kristina__marti ❤️ ⠀ А ви любите весілля? Я, наприклад, постійно плачу на весіллях ☺️ Сьогодні не було виключенням 🤦♀️ Просто не можу втримати сліз щастя, бо відчуваю справжню відданість закоханих .. і це зачіпає .. ⠀ #sacraliswedding #friends #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
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Влад и Кристина обменялись клятвами, а для танца выбрали чувственный контемп, который растрогал всех гостей.
Об избраннице Влада известно немного. Она армянская этно-джаз исполнительница, которая в 2010 году с сестрой основала авторский проект Laura & Kristina Marti.
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