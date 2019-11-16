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Влад Дарвин женился в индийском наряде: фото

Комментариев: 1
На свадьбе певца присутствовали Наталья Могилевская и Alyosha.
Влад Дарвин и Кристина Марти
Влад Дарвин и Кристина Марти
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Певец Влад Дарвин, который получил награду от ООН, женился на своей возлюбленной Кристине Марти. Церемония в индийском стиле прошла в эту субботу, 16 ноября, в Киеве.

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На звездной свадьбе присутствовали Соломия Витвицкая, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Alyosha, Наталка Карпа и другие артисты.

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Влад и Кристина обменялись клятвами, а для танца выбрали чувственный контемп, который растрогал всех гостей.

Об избраннице Влада известно немного. Она армянская этно-джаз исполнительница, которая в 2010 году с сестрой основала авторский проект Laura & Kristina Marti.

Ранее Джамала растрогала Сеть семейной фотосессией.

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Теги: Влад Дарвин, свадьба, Кристина Марти, Наталья Могилевская, Alyosha, TARABAROVA
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  17.11.2019, 13:21
Оценка:  0
АК-47
Женился ? Всегда думал, что он гей)))).
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