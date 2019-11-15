"Такие счастливые": Джамала растрогала Сеть семейной фотосессией

Певица Джамала показала новые фото с мужем и сыном.

Известная украинская исполнительница, победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“ Джамала очаровала Сеть новыми фотографиями с мужем Сеит-Бекиром и сыном Эмиром-Рахманом.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала четыре семейных снимка. На первом кадре супруг Джамалы нежно целует ее в голову и обнимает за плечо. А на втором кадре артистка запечатлена одна. Она позирует в светлом длинном платье с цветочным принтом и в черной куртке.

На третьем фото супруги играют с годовалым сыном. А еще на одном кадре можно увидеть руки всех членов звездного семейства.

“Зйомки, виступи, ефіри, примірки, скільки всього відбувається. Вже завтра відновлюємо тур «10». А зараз просто хочеться зупинитись і залишити це тут“, - подписала милые фото Джамала.

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Скриншот

Скриншот

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Поклонники певицы оставили множество приятных комментариев. Многие пожелали Джамале всегда оставаться такой же счастливой, как на этих фото.

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“Зворушливі фото“, “Неймовірні фото, Ви на другому - просто вау“, “Как мило, по-домашнему тепло и с любовью. Красиво! Спасибо за кусочек тепла)“, “Такие милые! Когда смотрю на эти фотки понимаю, что семья это самое дорогое и самое ценное, что у нас есть!“, “Щастя та добробуту вашій сім‘ї“, “Чудова сім’я! Побільше радості вам та часу разом! А ми чекаємо на концерт у Львові 25.11! , “Які чудові фото!“, “Будьте счастливы“, “Такі хороші і щирі“, “Дуже гарні....будьте щасливі такі завжди“, “Фото с ручками ах умиленье. чудесные“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Джамала показала нежное фото с подросшим сыном.

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