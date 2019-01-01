Девушка Леонардо Ди Каприо появилась на публике в свадебном платье

Камила Морроне вышла на красную дорожку в белом платье со шлейфом.

Несмотря на то, что 45-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная, 22-летняя певица и актриса Камила Морроне, уже не скрывают своих отношений от общественности, они так ни разу не появлялись вместе на светских мероприятиях.

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Так, 12 ноября, Морроне вновь вышла в свет без любимого. Артистка посетила вечеринку по случаю премьеры фильма “Мики и Медведь“, в котором она исполнила одну из главных ролей.

Для торжества Камила выбрала белый наряд, который напоминал подвенечное платье. Молодая возлюбленная Ди Каприо была одета в белое платье асимметричного кроя с длинным шлейфом. Свой образ девушка дополнила серебристыми босоножками и серьгами.

Напомним, ранее Леонардо Ди Каприо прогулялся по Нью-Йорку с 22-летней возлюбленной.

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