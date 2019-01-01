Артистка с удовольствием позировала фотографам и демонстрировала красивые ноги.

Вот это наряд! Рианна явилась на премьеру фильма в платье-халате без белья instagram.com/diaryrihanna

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Американская певица барбадосского происхождения Рианна не устает удивлять публику необычными нарядами, которые, к слову, ей поразительно идут. На этот раз яркая звезда блеснула эпатажным аутлуком на премьере кинокартины “Квин и Слим“ в Лос-Анджелесе. Фото появились на фан-страничках Рианны в Инстаграм.

РиРи пришла на мероприятие в длинном шелковом платье-халате, который то и дело распахивался на груди и почти полностью обнажал фигуристые ноги звезды.

instagram.com/diaryrihanna

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Пикантной деталью темного наряда стало то, что под ним не было белья.

Образ звезда дополнила массивными украшениями на шею, прикрывающими область декольте и спускающимися до живота, миниатюрной шелковой сумочкой в тон платью и высокими босоножками со шнуровкой.

instagram.com/diaryrihanna

Волосы Рири ниспадали на плечи аккуратными кудрями, а макияж был подобран в тон наряду. Судя по количеству фото с разных ракурсов - наряд оценили не только поклонники, но и фотографы.

Ранее мы писали, что Рианна выставила фото в полупрозрачном эротическом комбинезоне.

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