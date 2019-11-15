В Сеть попали документы, в которых суперзвезда изложила подробности романа с Габриэлем Обри.

Холли Берри обвинила экс-бойфренда в расизме и кровосмешении instagram.com/cheeklookru

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Голливудская актриса Холли Берри обвинила бывшего парня и отца своей дочери модель Габриэля Обри в расизме и наличие половой связи с близким родственником. Об этом пишет Metro. Согласно сообщению издания, в Сеть попали копии судебных документов 2011 года, которые использовались в судебном процессе, касающемся опеки над дочерью Берри и Обри. В сообщении говорится, что Берри тогда призналась, что во время 5-летнего романа с Обри он постоянно критиковал ее тело и делал неловкие замечания расистского характера.

Кроме того, по словам актрисы, Обри не мог признать, что их дочь Нала - мулатка.

instagram.com/cheeklookru

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Также Холли Берри сделала тогда шокирующее заявление, что ее гражданский супруг ранее состоял в половой связи в кем-то из своих близких родственников, что впоследствии привело к проблемам в сексуальной сфере. По словам Берри, их интимная жизнь в результате свелась к сексу несколько раз в год. После того, как Обри отказался бороться с депрессией и продолжать лечение у психотерапевта - пара разошлась.

К слову, адвокаты Обри во время судебных заседаний просили суд не принимать во внимание некоторые показания Берри, называя их неуместными и не правдивыми.

Холли Берри начала встречаться с Обри в 2005 году. Через три года у них родилась дочь Нала. В 2010 году знаменитости расстались. После этого Берри захотела перебраться с дочкой во Францию, попытавшись добиться разрешения на переезд через суд. Ее обращение было отклонено.

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