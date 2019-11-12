Анна Ризатдинова показала редкие кадры с 2-летним сыном

Гимнастка Анна Ризатдинова поздравила сына с днем рождения и показала архивное видео с малышом.

Известная украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр и участница “Танців з зірками 2019“ Анна Ризатдинова поделилась с подписчиками радостной новостью. Сегодня, 12 ноября, ее сын Роман отмечает день рождения. Малышу исполнилось 2 года.

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По случаю праздника звездная мама опубликовала архивное видео с именинником. В ролике спортсменка делает разминку вместе с еще совсем маленьким Романом. К видео Анна добавила трогательное поздравление, в котором отметила, что сын является главным мужчиной ее жизни.

“Сегодня главному мужчине в моей жизни исполняется два годика. Моё чудо, мой чемпион, мой самый любимый Ромочка сделал меня самой счастливой мамой на свете“, - написала Ризатдинова.

Напомним, ранее Анна Ризатдинова объяснила, почему ей стало плохо в эфире “Танцев“.

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