Анна Ризатдинова объяснила, почему ей стало плохо в эфире "Танцев"
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Украинская спортсменка и участница популярного проекту “Танцы со звездами“ 26-летняя Анна Ризатдинова в эфире 27 октября после танцы на пуантах почти потеряла сознание. В комментарии изданию “Факты“ спортсменка объяснила, что с ней случилось.
Анна отметила, что причиной плохого самочувствия стал целый комплекс обстоятельств - она подолгу тренировалась, чтобы выйти на сцену на пуантах, а кроме того, не так давно потеряла очень близкого человека - своего дедушку, который скончался на прошлой неделе. Все \то спровоцировало резкие скачки артериального давления. Звезда отметила, что такие физические и эмоциональные испытание выдержать было сложнее, чем подготовку к Олимпийским играм, где она завоевала бронзу.
В очень короткий срок я должна была встать на пуанты, чтобы станцевать балет уже в воскресенье. Сильно болели кости и суставы. На фоне всех моих эмоций и переживаний у меня был нестабильное давление, и перед выступлением я очень волновалась. А потом, во время прямого эфира, у меня начало темнеть в глазах и стало плохо. Сейчас мне уже лучше, давление стабилизировалось,
- рассказала Ризатдинова.
Это был самый сложный эфир!!! Я наверное впервые в жизни так сильно горжусь собой, потому что понимаю , что сделала нереальные вещи , за такой короткий период времени ! Можно было пойти более легкой дорогой, взять танец, не на пуантах , отказаться от балета , это ведь сложно , ничего не получалось , зачем мучаться...?! ..., но это было бы не интересно для меня в первую очередь ! Вспоминаю первую тренировку , адская боль и судороги . Я сама себя спросила , зачем такие мучения?! Давайте просто поменяем стиль танца и возьмём вальс ... но такая история не про меня! Низкий поклон всем балеринам 🙌🏼 Спасибо всем , кто создавал этот номер 🦢я благодарна вам , мои дорогие , за вашу нереальную поддержку и голоса !!! Мы идём дальше , и это самое главное!! ❤️ до встречи в следующее воскресенье 😉 @tanci1plus1 #танціззірками #blackswan #dancingwiththestars
Сейчас Анна отдыхает и приходит в норму, однако не планирует пропускать следующий эфир “Танцев“, который состоится в будущее воскресенье.
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Напомним, что десятый эфир “Танцев“ 27 октября был посвящен теме Хэллоуина. Анна Ризатдинова и ее партнер по проекту Александр Прохоров решили удивить поклонников фристайлом с элементами балета. Анна Ризатдинова исполнила танец на пуантах, на которые стала всего неделю назад. После того, как прима-балерина Нацоперы Екатерина Кухар критически высказалась о номере пары - Анна уронила цветы и стала оползать. Прохоров подхватил ее на руки, а ведущий проекта Юрий Горбунов срочно прервал прямой эфир на рекламу. У спортсменки сильно повысилось давление - и она не вышла на сцену на оглашение оценок жюри.
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