"Танці з зірками 2019": смотреть двенадцатый эфир

Узнайте, чем удивляли участники "Танців з зірками 2019" в четвертьфинале.

"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть двенадцатый эфир instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 10 ноября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоялся четвертьфинал проекта “Танці з зірками 2019“. В двенадцатом прямом эфире зрители узнали имена полуфиналистов.

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В новом выпуске звездным участникам предстояло показать сразу два танца. А ведущими балкона стали Надя Дорофеева и Позитив. Кроме того, пары выступали под музыкальное сопровождение приглашенных артистов украинского шоу-бизнеса. Так, ради шоу Надежда Мейхер и Алена Винницкая снова спели вместе популярный хит группы ВИА Гра “Я не вернусь“.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева продемонстрировали хип-хоп под зажигательный хит группы “Время и Стекло“ и нежную румбу.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцевали очень быстрый квикстеп и джаз-модерн под песню исполнительницы katya (Экс-Ассоль).

Елена Кравец и Макс Леонов исполнили контемпорари под песню “Верше“ в исполнении Джамалы и ча-ча-ча.

Ксения Мишина и Женя Кот показали фристайл под песню Тины Кароль “Зачем я знаю“ и зажигательную самбу.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар станцевали танго под песню “Я не вернусь“ первого состава “ВИА Гры“ - Алены Винницкой и Надежды Мейхер. Вторым танцем пары был джайв.

Турнирная таблица четвертьфинала “Танців з зірками 2019“:

После выступлений всех звездных пар на паркете появилась Тина Кароль. Ведущая и певица исполнила свой новый хит “Иди на жизнь“.

В зону риска попали пары Елена Кравец и Максим Леонов, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Они еще раз вышли на паркет и станцевали танец за жизнь - ча-ча-ча. Решение, кто из них пройдет дальше, принимали судьи. Григорий Чапкис проголосовал за Елену Кравец. Франсиско Гомес, Екатерина Кухар и Влад Яма отдали свой голос Владимиру Остапчуку.

Таким образом, шоу “Танці з зірками 2019“ в десятом выпуске покинула пара №13 Елена Кравец и Максим Леонов.

Полуфиналистами проекта “Танці з зірками 2019“ стали Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Женя Кот, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Эти пары продолжат борьбу за суперкубок проекта в следующем прямом эфире в воскресенье, 17 ноября.

Посмотреть предыдущий одиннадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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