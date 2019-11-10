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"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в двенадцатом эфире

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Узнайте, кто из участников "Танців з зірками 2019" покинул шоу в 12 выпуске, 10 ноября.
"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в двенадцатом эфире
"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в двенадцатом эфире

В воскресенье, 10 ноября, состоялся чвертьфинал “Танців з зірками 2019“. В двенадцатом выпуске звездные пары показали сразу два танцы. А один из номеров участники станцевали под живое исполнение украинских артистов.

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Так, на этот раз попали в зону риска пары Елена Кравец и Максим Леонов, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Они еще раз вышли на паркет и станцевали танец за жизнь - ча-ча-ча. Решение, кто из них пройдет дальше, принимали судьи. Григорий Чапкис проголосовал за Елену Кравец. Франсиско Гомес, Екатерина Кухар и Влад Яма отдали свой голос Владимиру Остапчуку.

Таким образом, шоу “Танці з зірками 2019“ в десятом выпуске покинула пара №13 Елена Кравец и Максим Леонов.

Полуфиналистами проекта “Танці з зірками 2019“ стали Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Женя Кот, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Эти пары продолжат борьбу за суперкубок проекта в следующем прямом эфире в воскресенье, 17 ноября.

Видео выступления Елены Кравец в двенадцатом эфире шоу “Танці з зірками 2019“ от 10.11.2019:

Посмотреть двенадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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Теги: Танці з зірками 2019, Танцы со звездами 2019, Танцы со звездами 2019 смотреть онлайн, Елена Кравец
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Источник: Ivonа bigmir)net

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