В белье и чулках: Слава Каминская взбудоражила Сеть провокационным фото

Солистка "НеАнгелов удивила подписчиков новой откровенной фотографией.

Известная украинская певица, участница группы “НеАнгелы Слава Каминская в очередной раз предложила своим подписчикам оценить ее сувство юмора и опубликовала провокационную фотографию.

Читай также: “Не помню себя такой“: Слава Каминская показала яркие фото до “пластик“

На своей странице в Instagram артистка запостила откровенный кадр, на котором она запечатлена в черном белье и чулках на фоне белой стены. В руках она держит две таблички с надписями “С пробегом“ и “Новинка“. К пикантному снимку Каминская добавила не менее провокационную подпись.

“Не так страшен пробег, как его рисуют (с) Цитаты счастливых женщин“, - написала Слава.

Слава Каминская скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию артистки.

Читай также: “На Полякову похожа“: Славу Каминскую уличили в Сети в “плагиате“

“Слава, приколистка...“, “Прекрати, а то я сейчас задохнусь от смеха“, “В женских историях пробег чаще смотан, в мужских преувеличен)))“, “100% я ещё круче чем новая“, “Главное, чтоб не битая...“, “Растаможенная хоть?“, - пишут подписчики Каминской.

Напомним, ранее Слава Каминская засветила грудь в прозрачной майке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.