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В белье и чулках: Слава Каминская взбудоражила Сеть провокационным фото

Комментариев: 1
Солистка "НеАнгелов удивила подписчиков новой откровенной фотографией.
В белье и чулках: Слава Каминская взбудоражила Сеть провокационным фото
В белье и чулках: Слава Каминская взбудоражила Сеть провокационным фото
instagram.com/babaslavka

Известная украинская певица, участница группы “НеАнгелы Слава Каминская в очередной раз предложила своим подписчикам оценить ее сувство юмора и опубликовала провокационную фотографию.

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На своей странице в Instagram артистка запостила откровенный кадр, на котором она запечатлена в черном белье и чулках на фоне белой стены. В руках она держит две таблички с надписями “С пробегом“ и “Новинка“. К пикантному снимку Каминская добавила не менее провокационную подпись.

“Не так страшен пробег, как его рисуют (с) Цитаты счастливых женщин“, - написала Слава.

Слава Каминская
Слава Каминская
скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию артистки. 

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“Слава, приколистка...“, “Прекрати, а то я сейчас задохнусь от смеха“, “В женских историях пробег чаще смотан, в мужских преувеличен)))“, “100% я ещё круче чем новая“, “Главное, чтоб не битая...“, “Растаможенная хоть?“, - пишут подписчики Каминской.

Напомним, ранее Слава Каминская засветила грудь в прозрачной майке.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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VinsBad    12.11.2019, 13:16
Оценка:  -1
VinsBad
яке ж воно стало страшне((
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