"На Полякову похожа": Славу Каминскую уличили в Сети в "плагиате"
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Участницу дуэта "НеАнгелы" Славу Каминскую упрекнули в Сети в заимствовании образа у другой украинской артистки - Оли Полковой. Дело в том, что Каминская выставила в Инстаграм фото в образе "снежной королевы" - в прозрачном платье, украшенном блестками, и белой короне.
Снежная Королева, которую вы заслужили❄️ Скоро на всех огоньках страны📺 Ко всем, кто плохо вёл себя в этом году, в Новогоднюю ночь придет именно такая Снежная Королева. У вас еще есть время исправиться😂 Ведите себя плохо, не пожалеете)), - написала Каминская.
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Подписчики Славы отметили, что образ напоминает "королеву ночи" Оли Поляковой и пошутили, что это плагиат. Также многие поддержали шутку Каминской и пошутили, что им захотелось быть плохими.
- Вот это самый красивый образ!
- Даже я себя захотела плохо вести🙉🙊🙈😂😂😂
- Крута👍👌💥💥💥😘
- А Полякова уже видела? 😅😅😅
- Полякова убьёт 😂😂😂😂
- Шикардос ❄️❄️❄️❄️❄️❤️💎♥️💎♥️💎♥️💎♥️💎♥️
- 😂😂😂👍👍Еще есть время испортиться??🙏, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Каменских потроллила в Сети Полякову.
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