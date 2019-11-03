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"На Полякову похожа": Славу Каминскую уличили в Сети в "плагиате"

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Артистка показала новый сценический образ снежной королевы.

"На Полякову похожа": Славу Каминскую уличили в Сети в "плагиате"
instagram.com/babaslavka

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Участницу дуэта "НеАнгелы" Славу Каминскую упрекнули в Сети в заимствовании образа у другой украинской артистки - Оли Полковой. Дело в том, что Каминская выставила в Инстаграм фото в образе "снежной королевы" - в прозрачном платье, украшенном блестками, и белой короне.

Снежная Королева, которую вы заслужили❄️ Скоро на всех огоньках страны📺 Ко всем, кто плохо вёл себя в этом году, в Новогоднюю ночь придет именно такая Снежная Королева. У вас еще есть время исправиться😂 Ведите себя плохо, не пожалеете)), - написала Каминская.

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Подписчики Славы отметили, что образ напоминает "королеву ночи" Оли Поляковой и пошутили, что это плагиат. Также многие поддержали шутку Каминской и пошутили, что им захотелось быть плохими.

  • Вот это самый красивый образ!
  • Даже я себя захотела плохо вести🙉🙊🙈😂😂😂
  • Крута👍👌💥💥💥😘
  • А Полякова уже видела? 😅😅😅
  • Полякова убьёт 😂😂😂😂
  • Шикардос ❄️❄️❄️❄️❄️❤️💎♥️💎♥️💎♥️💎♥️💎♥️
  • 😂😂😂👍👍Еще есть время испортиться??🙏, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских потроллила в Сети Полякову. 

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Теги: Слава Каминская, Оля Полякова, королева
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Источник: ivona.bigmir.net

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