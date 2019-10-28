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"Не помню себя такой": Слава Каминская показала яркие фото до "пластик"

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Артистка выставила фото, где у нее "своя" грудь и не переделанный нос.

"Не помню себя такой": Слава Каминская показала яркие фото до "пластик"
instagram.com/babaslavka/

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Участница дуэта "НеАнгелы" 35-летняя Слава Каминская поделилась архивными фото. В Инстаграм звезда выставила кадры со съемок видеоработы на песню "Я знаю это ты", которая вышла в 2010-м. В кадре Каминская позирует еще до пластических операций - по увеличению груди и изменению формы носа, также у Славы немного другая форма губ.

"Я знаю это ты" - пели мы в песне😌но я не помню себя такой в жизни😆 вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры👌🏻😃 спасибо @am_murr за то что уже тогда через свой объектив ты видела нас такими😘. Моя Шелестина с возвращением ❤️❤️❤️❤️ если кому нужна крутая съёмка и о...уенный фотограф, вам сюда! - написала артистка.

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Подписчики певицы отметили, что хотя Слава сейчас выглядит очень ярко и "правильно", но на архивных фото ее внешность более необычная.

  • Слава, здесь очень красивый профиль как у актрисы индийского кино
  • Вот это вам лицо перекроил супруг бывший.... а вам ведь и 40 вроде нет..... разные люди) на фото и сейчас)
  • И такая особенная!!! А сейчас конечно красиво, но ничего особенного)))
  • Вы тут прямо копия мамы😍 одно лицо
  • Ой брови.... то була мода модна 😃😃😃😃, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская завела роман после развода.

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Теги: Слава Каминская, пластика, нос, грудь, НеАнгелы
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Источник: ivona.bigmir.net

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