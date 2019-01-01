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Слава Каминская засветила грудь в прозрачной майке

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Солистка "НеАнгелов" показала в соцсети провокационный снимок.
Слава Каминская засветила грудь в прозрачной майке
Слава Каминская засветила грудь в прозрачной майке
instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская в очередной раз разместила в Instagram провокационную фотографию. Артистка взбудоражила Сеть снимком в прозрачном наряде.

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Так, на своей странице Слава опубликовала пикантное фото, на котором позировала без бюстгальтера в белой майке и черном пиджаке. Новый кадр Каминская сопроводила ироничной подписью. Певица заявила, что знает, что будут обсуждать ее подписчики под этим фото.

“Иногда мне кажется, что я Ванга 😂 Могу предсказать тему обсуждения“, - написала Каминская.

Инстаграм Славы Каминской
Инстаграм Славы Каминской
Скриншот

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Пользователи Сети оставили множество комментариев под публикацией.  “Так чтоб не в тему, нравится Ваше творчество, но что за ужас был со звуком в микрофон вчера на концерте в Одессе?“, “Круте фото️“, “Минус муж и минус лифчик равно приключения“, “Нереально красивая“, “Это шедевр!“, “Слава, вы ослепительно красивая! Еще найдется ваш человек. Мы вас любим!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Слава Каминская показала яркие фото до “пластик“.

 

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivonа bigmir)net

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