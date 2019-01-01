Редкое фото: Супермодель Синди Кроуфорд показала свою маму

Синди Кроуфорд провела день с мамой и дочерью.

Известная американская супермодель, звезда 90-х Синди Кроуфорд поделилась с подписчиками редкими семейными фотографиями. Она показала, как провела день со своей мамой и дочерью Кайей Гербер.

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Так, на своей странице в Instagram 53-летняя Синди опубликовала два новых кадрах. На первом фото модель и ее мама Дженнифер сидят на диване в белых халатах и в бигуди. В руках они держат чашки с каким-то напитком.

На втором фото представлены три поколения звездного семейства - сама модель Синди Кроуфорд, ее 18-летняя дочь Кайя и мама Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф. Снимок был сделан перед походом на торжественный ланч женской гильдии Cedars.

Синди Кроуфорд с мамой Скриншот

Синди Кроуфорд с мамой и дочерью Скриншот

Напомним, ранее супермодель Синди Кроуфорд показала своих сестер.

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