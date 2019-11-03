Редкое фото: Супермодель Синди Кроуфорд показала своих сестер

Синди Кроуфорд опубликовала новое фото с сестрами Крис и Даниэль.

Известная американская супермодель и ведущая Синди Кроуфорд поделилась с подписчиками в соцсети новой семейной фотографией. Звезда показала совместный кадр со своими младшими сестрами.

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Так, на своей странице в Instagram Синди опубликовала снимок, на котором позирует в компании Крис и Даниэль. На фото родственницы запечатлены без макияжа и в повседневных нарядах на фоне разноцветной стены. Скорее всего сестры собрались вместе, чтобы отметить день рождения Даниэль.

“Воссоединение сестер“, - подписала семейное фото 53-летняя модель.

Напомним, ранее 18-летняя дочка Синди Кроуфорд показала, как выглядит в купальнике.

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