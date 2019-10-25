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53-летняя Синди Кроуфорд появилась на публике в "панковском прикиде" и с пирсингом

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Супермодель посетила вечеринку по случаю Хэллоуина в необычном наряде.

53-летняя Синди Кроуфорд появилась на публике в
53-летняя Синди Кроуфорд появилась на публике в "панковском прикиде" и с пирсингом
instagram.com/cindycrawford

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Супермодель 1990-х 53-летняя Синди Кроуфорд покорила публику нарядом по случаю праздника Хэллоуин. И если большинство людей понимает наряд к такому празднику как нечто страшное и пугающее, либо же образ, который намекает на кровавого героя книги или фильма, то Кроуфорд с супругом подошли к делу куда более креативно.

В Инстаграм звезды появилось фото, на котором она позирует вместе с мужем, 57-летним бизнесменом и экс-моделью, Ранде Гербером в образе панков. Пара одета в кожаные косухи и “тематические“ футболки, волосы Синди окрашены в несколько цветов и заброшены на одну сторону, а у ее супруга - прическа с ярко-синими прядями, торчащими в разные стороны. Образ дополнили многочисленные металлические украшения и пирсинг.

Это время года снова, - подписала фото звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

That time of year again. #CasamigosHalloween 🤟🏼#FBF

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Подписчики оставили множество комментариев к фото Кроуфорд. Фолловеры назвали снимок крутым, стильным и очень горячим.

Ранее мы писали, что дочка Синди Кроуфорд засветила идеальную фигуру в откровенном платье.

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Теги: Хэллоувин, Синди Кроуфорд, мужья звезд, панк-рок
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Источник: ivona.bigmir.net

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