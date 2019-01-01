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Снежана Бабкина предстала перед фанами в неожиданном образе - фото

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Жена Сергея Бабкина сменила прическу и цвет волос.
Снежана Бабкина предстала перед фанами в неожиданном образе - фото
Снежана Бабкина предстала перед фанами в неожиданном образе - фото
instagram.com/snezhana_babkina

Украинская актриса, танцовщица, супруга певца Сергея Бабкина, Снежана Бабкина удивила пользователей Сети новой публикацией. Звезда примеряла неожиданный образ.

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Совсем недавно Снежана впервые за 20 лет подстригла свои длинные волосы. А теперь артистка решила узнать, подойдет ли ей другой цвет и короткая стрижка. Так, на своей странице в Instagram Бабкина показала фото, на котором она запечатлена блондинкой с челкой. 

На снимке Снежана появилась в зеленом свитере, кожаной куртке и совсем без макияжа. А в описании к фото она предложила поклонникам поиграть. Пользователи Сети должны были составить предложение из тех слов, что предлагает Т9.

Инстаграм Снежаны Бабкиной
Инстаграм Снежаны Бабкиной
Скриншот

Напомним, ранее Снежана Бабкина обнажилась ради эффектного кадра.

 

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Теги: Снежана Бабкина
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Источник: Ivonа bigmir)net

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