Снежана Бабкина предстала перед фанами в неожиданном образе - фото
Украинская актриса, танцовщица, супруга певца Сергея Бабкина, Снежана Бабкина удивила пользователей Сети новой публикацией. Звезда примеряла неожиданный образ.
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Совсем недавно Снежана впервые за 20 лет подстригла свои длинные волосы. А теперь артистка решила узнать, подойдет ли ей другой цвет и короткая стрижка. Так, на своей странице в Instagram Бабкина показала фото, на котором она запечатлена блондинкой с челкой.
На снимке Снежана появилась в зеленом свитере, кожаной куртке и совсем без макияжа. А в описании к фото она предложила поклонникам поиграть. Пользователи Сети должны были составить предложение из тех слов, что предлагает Т9.
Напомним, ранее Снежана Бабкина обнажилась ради эффектного кадра.
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