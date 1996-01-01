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День рождения Сергея Бабкина: ТОП-5 лучших хитов украинского исполнителя

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Сегодня Сергею Бабкину исполняется 41 год.
День рождения Сергея Бабкина: ТОП-5 лучших хитов украинского исполнителя
День рождения Сергея Бабкина: ТОП-5 лучших хитов украинского исполнителя
instagram.com/babkin_official

Сегодня, 7 ноября, свой 41-й день рождения отмечает украинский певец, актер, участник группы “5’nizza“ и бывший тренер шоу “Голос країни“ Сергей Бабкин.

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В юности Бабкин предпочел актерскую карьеру. В 1996 году он окончил театральное отделение харьковского Лицея Искусств. Во время учебы Сергей познакомился с Андреем Запорожцем, с которым вскоре создал группу “5’nizza“ в 2000 году.

Коллектив был известный не только в Украине и России. Парни также посетили с зарубежными гастролями Америку, Канаду, Германию, Израиль, Польшу и страны Прибалтики. В 2007 году группа распалась. Однако через 8 лет, 4 марта 2015 года, коллектив объявил об объединении.

Параллельно с работой в группе Сергей Бабкин начал сольную карьеру. Его первый альбом “УРА!“ вышел в 2004 году. Сейчас на счету артиста 11 альбомов.

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Также Сергей Бабкин играл в “Театре 19“, где он познакомился со своей женой Снежаной Вартанян, и в театре “Прекрасные цветы“. Кроме того, он известный, как актер кино. Крайние роботы Бабкина – съемки в фильмах  “Я, ты, он, она“ и “11 детей из Моршина“.

В честь дня рождения Сергея Бабкина Ivona подготовила подборку лучших хитов именинника.

  • Сергей Бабкин – Пробач

  • Сергей Бабкин – Де би я

  • Сергей Бабкин – Забери

  • 5`NIZZA - Солдат

  • Сергей Бабкин – Дихай повільно

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Бабкин впервые спел на концерте со своей супругой.

 

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Теги: Сергей Бабкин, день рождения, 5’nizza
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Источник: Ivonа bigmir)net

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