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"Она такая молоденькая": Снежана Бабкина показала свою маму

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Супруга Сергея Бабкина поздравила маму с днем рождения.
"Она такая молоденькая": Снежана Бабкина показала свою маму
"Она такая молоденькая": Снежана Бабкина показала свою маму
instagram.com/snezhana_babkina

Украинская актриса, танцовщица,супруга и менеджер певца Сергея Бабкина, Снежана Бабкина поделилась редкой фотографией со своей мамой Еленой.

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Так, на своей странице в Instagram по случаю для рождения мамы Снежана опубликовала ее портретное фото. На снимке Елена Павловна запечатлена в черном платье с красными цветами и с яркой помадой на губах. В руках именинница держит букет цветом.

Отметим, что мама Снежаны Бабкиной, Елена Вартанян является режиссером детского театра “СОРВАНЦЫ“.

“Мою Мамочку знают все!! Кто не знает, знакомьтесь! Лучшая моя мама!  Лучшая наша бабушка!  Лучший режиссёр лучшего детского театра “СОРВАНЦЫ“! Лучшая, лучезарная, супер-активная, положительно-заряженная, артистичная, гениальная, дивная, душевная, любимая, необыкновенная, юморная, офигенная‼️... Обожаем тебя!!! С Новым Восхитительным Годом!!!“, - трогательно поздравила Снежана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мою Мамочку @teatr_sorvantsy знают все!!💕 Кто не знает, знакомьтесь! Лучшая моя мама! 👩🏻‍🦰 Лучшая наша бабушка! 👦🏻👧🏻👶🏻 Лучший режиссёр лучшего детского театра «СОРВАНЦЫ»! 🎭 Лучшая, лучезарная, супер-активная, положительно-заряженная💡, артистичная, гениальная, дивная, душевная, любимая, необыкновенная, юморная, офигенная‼️... Обожаем тебя!!! С Новым Восхитительным Годом!!!❤️

Допис, поширений snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям и засыпали именинницу комплиментами.

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“У такой солнечной дочери и мама СОЛНЕЧНАЯ!! С Днём Рождения!!“, “Ой яка молода, гарна, і ніжна. Вітаю!“, “Она такая молоденькая у вас !!!!! Красавица !!!! Здоровья имениннице и всей вашей семье“, “С днём рождения, красивую и талантливую мамочку!“, “Мамі певно 35))) З Днем народження“, “Поздравляем маму С Днём рождения! У Вас очень красивая мама“, “Леночка,как всегда на высоте, видела её последний раз лет 17 назад, что хочу сказать она не изменилась!)))) Желаю продолжать в том же духе!!!“, “С Днём Рождения прекрасную женщину!“, - пишут в комментариях.

Ранее Сергей Бабкин показал самое первое фото с женой Снежаной.

 

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Теги: Снежана Бабкина
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Источник: Ivonа bigmir)net

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