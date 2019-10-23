Снежана Бабкина обнажилась ради эффектного кадра

Супруга Сергея Бабкина показала пикантную фотографию.

Украинская танцовщица, актриса, супруга и менеджер певца Сергея Бабкина, Снежана Бабкина поделилась в соцсети весьма откровенной публикацией.

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Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором предстала обнаженной. Снежана запечатлена совсем голой на фоне белой кирпичной стены. Но грудь она прикрыла лимонами.

“исцеЛИМый ЛИМоновый ЛИМит. Есть у вас, что сказать мне с частичкой -ЛИМ-? Проявите смекалку“, - подписала пикантный кадр Бабкина.

Большинство поклонников принялись искать слова с частичкой “лим“, а некоторые засыпали Снежану комплиментами.

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“Как же идет новая стрижка“, “Лови мой КомпЛИМент!“, “Вы шикарная))))“, “Класс, я сама хочу себе фото такого плана“, “НеопредеЛИМый ЛИМонад в ЛИМузине“, “ЛИМонадная богиня“, “Ого. Где такие продаются? Снежаночка, вы очаровательная мама!!!!!!!! Восхищаюсь вами“, “Теперь Сергей может из этих ЛИМонов сделать ЛИМончелло“, “Вы молодец. Так держать“, - пишут в комментариях.

Ранее Сергей Бабкин показал самое первое фото с женой Снежаной.

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