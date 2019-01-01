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Никита Добрынин вместе с возлюбленной прогулялся по родному городу - фото

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Никита Добрынин и Даша Квиткова посетили Черновцы.
Никита Добрынин вместе с возлюбленной прогулялся по родному городу - фото
Никита Добрынин вместе с возлюбленной прогулялся по родному городу - фото
instagram.com/nikitadobrynin

Известный ведущий и участник проекта “Холостяк-9“ Никита Добрынин рассказал поклонникам о поездке в родной город. Вместе со своей избранницей Дашей Квитковой он отправился в Черновцы.

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Так, на своей странице в Instagram Никита сообщил, что посетил Черновецкий национальный университет имени Юрия Федьковича, который окончил с отличием 10 лет назад. Кроме того, ведущий встретился со своими преподавателями и пообщался с студентами.

Свой рассказ о поездке Никита сопроводил двумя кадрами с Дашей. На снимках Добрынин запечатлен в черном свитере и серой куртке, а его девушка - в бежевой кофте и черном пальто. На заднем фоне можно увидеть здание университета.

“Как же я рад приезжать на родину, в свой “маленький Париж“, с тобой. Сегодня вспоминал студенческие годы, встречался с деканом своего факультета, преподавателями и студентами.  Мне кажется, нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где все спокойно и стабильно, чтобы понять, как изменился ты сам“, - поделился эмоциями Добрынин.

Инстаграм Никиты Добрынина
Инстаграм Никиты Добрынина
Скриншот

Инстаграм Никиты Добрынина
Инстаграм Никиты Добрынина
Скриншот

Напомним, ранее Добрынин и Квиткова показали страстные поцелуи в Италии.

 

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Теги: Никита Добрынин, Даша Квиткова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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