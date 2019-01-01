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Квиткову и Добрынина заподозрили в тайной свадьбе

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Победительница "Холостяка 9" Даша Квиткова намекнула на свадьбу с Никитой Добриныним.
Квиткову и Добрынина заподозрили в тайной свадьбе
Квиткову и Добрынина заподозрили в тайной свадьбе
instagram.com/kvittkova

Избранница главного героя 9 сезона шоу “Холостяк“ Никиты Добрынина, Даша Квиткова удивила поклонников новой публикацией в соцсети. Фаны девушки заподозрили, что она и ее возлюбленный поженились еще весной.

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На своей странице в Instagram в разделе Stories Квиткова предложила всем желающим задать ей вопросы. Так, одна из подписчиц написала, что у Даши и Никиты есть одинаковые кольца, которые очень похожи на обручальные. Таким образом, поклонница пары хотела узнать, не было ли у влюбленных тайной свадьбы.

В ответ Квиткова опубликовала снимок этих колец и прикрепила дату - 16 апреля 2019 года. К фото 21-летняя девушка добавила загадочную подпись.

“Плюс за внимательность“, - ответила Квиткова.

Инстаграм Квитковой
Инстаграм Квитковой
скриншот

Напомним, ранее Добрынин и Квиткова показали страстные поцелуи в Италии.

 

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: Ivonа bigmir)net

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