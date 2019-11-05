Оля Поялякова с дочкой Машей устроили фотосессию на Сицилии.

Без макияжа еще лучше!: Снимки Поляковой с дочерью наделали шуму в Сети ivona.bigmir.net

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Украинская певица Оля Полякова, которая недавно вернулась с Сицилии, где была на школе кулинарного искусства, очаровала Сеть яркими снимками. Перед отъездом они со старшей дочерью 14-летней Машей устроили фотосессию. Девушки позируют на фоне цветов и фруктовых деревьев. Артистка запечатлена без макияжа. Яркие фото Ольга добавила в свой Инстаграм.

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Подписчики в который раз подчеркнули, что Маша очень похожа с мамой и отметили, что певица без макияжа чудесно выглядит.

Полякова без макияжа - ещё лучше

Две красивые и женственные девочки!!!👍

Оля, Ваше участие в школе было круче любого реалити шоу!😍 как приятно было наблюдать встречу двух творческих людей🤩🤩ну, а ночная дискотека - это было шедеврально 🔥🔥🔥

Ви просто классс💞 а доньки взагалі бомба💕💕💕💞💞💞🔥🔥🔥🔥👌👌👌

Как похожа на маму!!! девчушки, вы супер!!!👍👍👍👍👯👯👯👯

Дочечка очень, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Полякова показала, как проводит время на Сицилии.

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