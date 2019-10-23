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Полякова-младшая в экстремальном мини сделала фото с одноклассницами

Комментариев: 3
Маша Полякова прогулялась с подружками по магазинам и уточнила у подписчиков, какие у них отношения с одноклассниками.

Полякова-младшая в экстремальном мини сделала фото с одноклассницами
Полякова-младшая в экстремальном мини сделала фото с одноклассницами
ivona.bigmir.net

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Дочь популярной певицы Оли Поляковой 14-летняя Маша продолжает активно наполнять свои странички в соцсетях и вести диалог с подписчиками. На этот раз девушка выставила в Инстаграм фото со своими одноклассницами и отметила, что они очень дружны. Кроме того, Маша поинтересовалась у фолловеров, все ли у них в порядке в школе и много ли друзей. Три девушки позируют в легких платьях и сарафанах, а Маша Полякова выбрала более вычурный наряд - она фотографируется в коротком черном платье на пуговицах и французском кепи.

Девушки, судя по всему, идут на шопинг, поскольку позируют возле обувного магазина. 

Ранее мы писали, что Маша Полякова сильно изменилась на фото.

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Теги: Маша Полякова, дети звезд, Оля Полякова
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  24.10.2019, 12:54
Оценка:  0
pусский
Наверное, им показали маленькую письку, и они над ним смеются. Бляди будущие, им Мандинго нужен!
гость  (аноним)  24.10.2019, 12:02
Оценка:  +2
гость
швабра обоссаная2
skolesa    24.10.2019, 12:45
Оценка:  0
skolesa
а ты завистливая, обозленная, нелюбимая и несчастная дура.
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