Маша Полякова прогулялась с подружками по магазинам и уточнила у подписчиков, какие у них отношения с одноклассниками.

Полякова-младшая в экстремальном мини сделала фото с одноклассницами ivona.bigmir.net

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Дочь популярной певицы Оли Поляковой 14-летняя Маша продолжает активно наполнять свои странички в соцсетях и вести диалог с подписчиками. На этот раз девушка выставила в Инстаграм фото со своими одноклассницами и отметила, что они очень дружны. Кроме того, Маша поинтересовалась у фолловеров, все ли у них в порядке в школе и много ли друзей. Три девушки позируют в легких платьях и сарафанах, а Маша Полякова выбрала более вычурный наряд - она фотографируется в коротком черном платье на пуговицах и французском кепи.

Девушки, судя по всему, идут на шопинг, поскольку позируют возле обувного магазина.

Ранее мы писали, что Маша Полякова сильно изменилась на фото.

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