"Медовый год?": Каменских с Потапом покорили Сеть умилительным снимком в воде
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Счастливые супруги продюсер, исполнитель Алексей Потапенко и певица Настя Каменских продолжают делиться с подписчиками яркими кадрами своего отдыха в Мексике. Супруги ежедневно выставляют новые фото в Инстаграм, демонстрируя полную семейную идиллию. Так, на новом снимке, который добавила Настя, она позирует в воде с закрытыми глазами, а Потап, стоя сзади, крепко прижимает ее к себе.
Классно,когда всё только вместе👫классно, когда получается 🙌🏻 классно, когда так сладко🍯и классно когда одна ❤️ на двоих, - добавила эмоциональный пост Настя.
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Подписчики звезд похвалили фото и пожелали супругам подольше сохранить теплоту чувств. Также в комментариях пошутили, что Потап и Настя слишком часто летают на отдых.
- У вас че там медовый год?
- Сколько себя помню они вместе, то поют то любятся😅 там уже медовые десятилетия😅 👍
- Почему одна на двоих?...😉
- Пусть такая атмосфера и чувства будут у вас всю жизнь! Цените и любите💓 друг друга🤗😘
- 👍Какое солнечное фото. Так приятно в ленте видеть яркие фото, если за окном дождь и снег 🙈😂 Люблю солнышко. Абсолютно с вами согласна. Хорошо, когда семья вместе. Когда любовь и взаимопонимание. Это здорово ☀️
- Детей рожайте, бездельники!
- Я вас обожаю❤️на ваших песнях выросла. А сейчас доченька танцует под ваши песни 👸💫💞💋😘, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских выставила фото без макияжа.
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