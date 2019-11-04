Настя Каменских выставила фото, на котором Потап крепко прижимает ее к себе.

"Медовый год?": Каменских с Потапом покорили Сеть умилительным снимком в воде ivona.bigmir.net

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Счастливые супруги продюсер, исполнитель Алексей Потапенко и певица Настя Каменских продолжают делиться с подписчиками яркими кадрами своего отдыха в Мексике. Супруги ежедневно выставляют новые фото в Инстаграм, демонстрируя полную семейную идиллию. Так, на новом снимке, который добавила Настя, она позирует в воде с закрытыми глазами, а Потап, стоя сзади, крепко прижимает ее к себе.

Классно,когда всё только вместе👫классно, когда получается 🙌🏻 классно, когда так сладко🍯и классно когда одна ❤️ на двоих, - добавила эмоциональный пост Настя.

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Подписчики звезд похвалили фото и пожелали супругам подольше сохранить теплоту чувств. Также в комментариях пошутили, что Потап и Настя слишком часто летают на отдых.

У вас че там медовый год?

Сколько себя помню они вместе, то поют то любятся😅 там уже медовые десятилетия😅 👍

Почему одна на двоих?...😉

Пусть такая атмосфера и чувства будут у вас всю жизнь! Цените и любите💓 друг друга🤗😘

👍Какое солнечное фото. Так приятно в ленте видеть яркие фото, если за окном дождь и снег 🙈😂 Люблю солнышко. Абсолютно с вами согласна. Хорошо, когда семья вместе. Когда любовь и взаимопонимание. Это здорово ☀️

Детей рожайте, бездельники!

Я вас обожаю❤️на ваших песнях выросла. А сейчас доченька танцует под ваши песни 👸💫💞💋😘, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских выставила фото без макияжа.

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