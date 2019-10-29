В Сеть попали кадры со съемок клипа артистки "Мы нарушаем".

Неожиданно: Как на самом деле выглядит Лорак в купальнике instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, с недавнего времени стала объектом повышенного внимания пользователей Сети. Одним из поводов послужил новый роман 41-летней артистки, который она закрутила с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. Также пользователи Сети частенько обсуждают внешность Лорак, которая, по мнению публики, подкорректировала лицо с помощью пластических операций. Ну и конечно, не остается без внимания и фигура артистки - весной поклонникам показалось, что Лорак слишком поправилась и ее даже подозревали в беременности. Однако, спустя некоторое время певица поразила фолловеров стройностью фигуры на фото, которые она добавляет в соцсети.

Судя по всему, Ани Лорак усиленно занимается в спортзале. А если судить по новым снимкам - то в последнее время она даже чуть переусердствовала. На странице фан-клуба Лорак появились кадры со съемок нового клипа артистки, которые проходили на Сицилии. Лорак позирует в купальнике с топом и юбкой, демонстрируя объемный пресс. Также, из-за позы звезды, кажется, что у нее слишком “накачанные“ ноги.

Ранее в сети появился тизер будущего клипа - в кадре видно, что Лорак появится в этом же черном купальнике.

Ранее мы писали, что Ани Лорак честно рассказала о разводе с мужем.

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