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Неожиданно: Как на самом деле выглядит Лорак в купальнике

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В Сеть попали кадры со съемок клипа артистки "Мы нарушаем".

Неожиданно: Как на самом деле выглядит Лорак в купальнике
Неожиданно: Как на самом деле выглядит Лорак в купальнике
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, с недавнего времени стала объектом повышенного внимания пользователей Сети. Одним из поводов послужил новый роман 41-летней артистки, который она закрутила с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. Также пользователи Сети частенько обсуждают внешность Лорак, которая, по мнению публики, подкорректировала лицо с помощью пластических операций. Ну и конечно, не остается без внимания и фигура артистки - весной поклонникам показалось, что Лорак слишком поправилась и ее даже подозревали в беременности. Однако, спустя некоторое время певица поразила фолловеров стройностью фигуры на фото, которые она добавляет в соцсети.

Судя по всему, Ани Лорак усиленно занимается в спортзале. А если судить по новым снимкам - то в последнее время она даже чуть переусердствовала. На странице фан-клуба Лорак появились кадры со съемок нового клипа артистки, которые проходили на Сицилии. Лорак позирует в купальнике с топом и юбкой, демонстрируя объемный пресс. Также, из-за позы звезды, кажется, что у нее слишком “накачанные“ ноги.

Ранее в сети появился тизер будущего клипа - в кадре видно, что Лорак появится в этом же черном купальнике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coming soon. #мынарушаем @alanbadoev

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Ранее мы писали, что Ани Лорак честно рассказала о разводе с мужем.

 

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Теги: ани лорак, наряды ани Лорак, пресс, фигура звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  31.10.2019, 17:26
Оценка:  0
гость
Зато очко крепкое, пусть любая украинская клуша попробует такой жопец накачать! Критики хуевы...
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