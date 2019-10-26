Артисты улетели в Мексику и наслаждаются солнышком и океаном.

Потап и Настя рассекретили место отдыха и поделились пляжными фото ivona.bigmir.net

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Звездная супружеская пара - продюсер, исполнитель Алексей Потапенко и певица Настя Каменских рассекретили место своего отпуска. На днях супруги отправились на морской курорт и стали активно делиться снимками, не отмечая гео-локацию. На новых фото, которые Потап и Настя добавили в Инстаграм, пара подписала, что они отдыхают в Мексике.

Супруги выставили несколько фото с прогулок по достопримечательностям. Настя позирует в коротких шортах и высоких сапогах, а Потап - в шортах, футболке и широкополой шляпе "а-ля Индиана Джонс".

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Не обошлось и без пляжных снимков. Каменских выставила яркое фото, на котором позирует в сдельном ярко-желтом купальнике, подставив лицо солнцу.

Потап же, судя по фото, нашел себе развлечение в виде покатушек на доске.

Ранее мы писали, что Настя Каменских презентовала провокационный клип со стилистикой латиноамериканского карнавала.

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