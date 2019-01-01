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"Меня часто спрашивали, откуда я": Каменских рассказала, как покоряла Латинскую Америку

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В эксклюзивном интервью артистка ответила на вопросы о латиноамериканской премии Грэмми, новом хите и романтике в браке.

"Меня часто спрашивали, откуда я": Каменских рассказала, как покоряла Латинскую Америку
Пресс-служба

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NK | Настя Каменских - одна из самых популярных артисток Украины, которая собирает все возможные национальные премии и успешно завоевывает своим творчеством Латинскую Америку. Подробности жизни и творческого процесса успешной артистки вы узнаете в эксклюзивном интервью в рубрике "Кава з перцем" в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Так, в пятницу, 25 октября, NK | Настя Каменских порадует своих поклонников новой работой - синглом и клипом на трек "Elefante". Певица обещает, что песня будет очень сексуальной, а фьюжн украинской свирели и зажигательных латиноамериканских ритмов не оставят никого равнодушными.

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В эксклюзивном интервью журналистам артистка также призналась, почему плакала на красной дорожке латиноамериканской Грэмми, и рассказала об успехе первой испаноязычной песни "Peligroso", которая 6 недель подряд держала позиции в наиболее авторитетном международном чарте Billboard:

На красной дорожке я давала очень много интервью на английском, испанском языках. Я похожа на латиноамериканку, поэтому у меня часто спрашивали, откуда я. И когда я отвечала, что из Украины, то меня охватывали невероятные эмоции, это была такая гордость представлять Украину там, за океаном, - делится с "Зірковим шляхом" певица.

Не обошлось интервью без вопросов о личном. Настя приоткрыла неизвестные ранее факты о свадьбе, рассказала о супружеской жизни и домашнем теплое. Вспомнила насколько важна романтика в браке и семейные ценности в жизни.

Полное интервью - в новом выпуске программы "Зірковий шлях".

Ранее мы писали, что Настя Каменских забросала Сеть снимками с океанского пляжа.

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Теги: Настя Каменских, Латинская Америка, премия
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Источник: ivona.bigmir.net

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