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"Ничего себе!": Лорак засветилась на пляже в откровенном купальнике

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Артистка позировала в купальнике с низкими трусиками и необычным верхом.

"Ничего себе!": Лорак засветилась на пляже в откровенном купальнике
instagram.com/diva_anilorak78/

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, частенько удивляет поклонников своими необычными нарядами, выкладывая в Сеть снимки с концертов. Однако, в повседневной жизни артистка предпочитает неброский стиль в одежде и периодически появляется на фото в спортивных вещах унисекс. 

Но, как оказалось, купальники Лорак выбирает яркие и броские. Так, на днях на фан-страничке артистки в Инстаграм появилось пляжное фото певицы. В кадре она позирует в черном купальнике с верхом-пелериной и очень низкими откровенными трусиками. Волосы Лорак подобраны в гульку. Она позирует, встав на носочки.

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На снимке не отмечена гео-локация, потому не ясно, на каком именно пляже сделано фото. Возможно, это новый снимок артистки из США. На днях Лорак отправилась в Нью-Йорк, где встретилась со своим кумом, продюсером и певцом Филиппом Кирокоровым.

Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в беременности. 

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Теги: ани лорак, наряды ани Лорак, фото в купальниках
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Источник: ivona.bigmir.net

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