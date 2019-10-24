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"Спокойная и уютная": В Сети появилось фото Лорак без макияжа

Комментариев: 2
Фанаты Ани Лорак поделились снимком артистки с отдыха.

"Спокойная и уютная": В Сети появилось фото Лорак без макияжа
ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которую в последнее время часто упрекают в Сети за эксперименты с уколами красоты, появляется на сцене с макияжем, подчеркивающим ее яркую внешность. Однако, на отдыхе артистка “дает лицу отдохнуть“ - и почти не красится. Так, на днях на Инстаграм-странице фан-клуба звезды появилось фото, на котором Лорак запечатлена почти без мейкапа. Она сидит на борту яхты в платье-майке с небрежно подобранными волосами и смотрит вдаль. На снимке видно, что у артистки не накрашены глаза и нет губной помады. 

Обожаю такие спокойные и уютные фотографии Каролины❤, - написали под публикацией фанаты.

instagram.com/diva_anilorak78/

Ранее мы писали, что Ани Лорак впервые прокомментировала роман с Егором Глебом.

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Теги: ани лорак, наряды ани Лорак, без макияжа
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  24.10.2019, 12:55
Оценка:  0
pусский
Она мечтает о Путине!
гость  (аноним)  24.10.2019, 12:50
Оценка:  0
гость
Неужели прокацапские журналюги не понимают, что навязывая ЭТО говно украинцам (равно как Лабуда, Галушка), как символ единения с московитскими еб..аными "братьями", адинарод, нашидедываевале, они еще больше ускоряют процессы разрыва всех отношений с Ордой?
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