Настя Каменских показала фото без макияжа

Певица в коротких шортах продемонстрировала подтянутую фигуру.

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Настя Каменских и Потап сейчас отдыхают в Мексике. Артисты регулярно публикуют новые фото в социальных сетях и рассказывают о своем пребывании в райском уголке.

Накануне NK разместила в Инстаграм совместную фотографию с Потапом. В кадре артистка предстала без макияжа. Настя демонстрирует стройную фигуру, над которой, как утверждает в описании, работает даже во время каникул.

Мы стараемся даже на отдыхе держать себя в тонусе, - пишет артистка.

Фолловеры певицы засыпали ее комплиментами:

“Бомба“

“Вы просто крутые я вас обожаю люблю“

“Потап заметно похудел“

“Лучшие“

“Вы красавчики, лучшие, обожаю вас, Настюша ты вообще🔥“.

А недавно Настя Каменских очаровала Сеть новым фото в купальнике.

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