Настя Каменских показала фото без макияжа
Певица в коротких шортах продемонстрировала подтянутую фигуру.
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Настя Каменских и Потап сейчас отдыхают в Мексике. Артисты регулярно публикуют новые фото в социальных сетях и рассказывают о своем пребывании в райском уголке.
Накануне NK разместила в Инстаграм совместную фотографию с Потапом. В кадре артистка предстала без макияжа. Настя демонстрирует стройную фигуру, над которой, как утверждает в описании, работает даже во время каникул.
Мы стараемся даже на отдыхе держать себя в тонусе, - пишет артистка.
Фолловеры певицы засыпали ее комплиментами:
- “Бомба“
- “Вы просто крутые я вас обожаю люблю“
- “Потап заметно похудел“
- “Лучшие“
- “Вы красавчики, лучшие, обожаю вас, Настюша ты вообще🔥“.
А недавно Настя Каменских очаровала Сеть новым фото в купальнике.
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