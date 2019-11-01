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Настя Каменских показала фото без макияжа

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Певица в коротких шортах продемонстрировала подтянутую фигуру.
Настя Каменских показала фото без макияжа
Настя Каменских показала фото без макияжа
ivona.bigmir.net

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Настя Каменских и Потап сейчас отдыхают в Мексике. Артисты регулярно публикуют новые фото в социальных сетях и рассказывают о своем пребывании в райском уголке.

Накануне NK разместила в Инстаграм совместную фотографию с Потапом. В кадре артистка предстала без макияжа. Настя демонстрирует стройную фигуру, над которой, как утверждает в описании, работает даже во время каникул.

Мы стараемся даже на отдыхе держать себя в тонусе, - пишет артистка.

Фолловеры певицы засыпали ее комплиментами:

  • “Бомба“
  • “Вы просто крутые я вас обожаю люблю“
  • “Потап заметно похудел“
  • “Лучшие“
  • “Вы красавчики, лучшие, обожаю вас, Настюша ты вообще🔥“.

А недавно Настя Каменских очаровала Сеть новым фото в купальнике.

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Теги: NK, Настя Каменских, Потап
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