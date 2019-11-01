Вот, где Кэти Перри отметила 35-й день рождения

Певица отправилась в Египет вместе с любимым мужчиной.

Американская поп-певица Кэти Перри на днях отпраздновала свой день рождения. Знаменитость решила не устраивать шумную вечеринку, а отправиться в Египет вместе со своим возлюбленным - Орландо Блумом.

Читай также: Кэти Перри показала фото со свадебной вечеринки Элли Голдинг

Романтические фото на фоне легендарных пирамид пара опубликовала на своих страницах в Инстаграм.

Древние египтяне считали, что когда вы проходите мимо ,сердце надо взвешивать. Чтобы быть готовым для путешествия в загробную жизнь, оно должно быть легче, чем перо. Моя мать называла меня перьями еще с детства, и я надеюсь, что все сказанное и сделанное мной, мое сердце такое же легкое, как и я. Это 35, - написала в социальной сети Кэти Перри.

Напомним, что недавно бывшая Орландо Блума супермодель Миранда Керр рассказала о третьей беременности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.