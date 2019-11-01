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Вот, где Кэти Перри отметила 35-й день рождения

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Певица отправилась в Египет вместе с любимым мужчиной.
Кэти Перри показала, как отметила 35-й день рождения
Кэти Перри показала, как отметила 35-й день рождения
instagram.com/orlandobloom/

Американская поп-певица Кэти Перри на днях отпраздновала свой день рождения. Знаменитость решила не устраивать шумную вечеринку, а отправиться в Египет вместе со своим возлюбленным - Орландо Блумом.

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Романтические фото на фоне легендарных пирамид пара опубликовала на своих страницах в Инстаграм. 

Древние египтяне считали, что когда вы проходите мимо ,сердце надо взвешивать. Чтобы быть готовым для путешествия в загробную жизнь, оно должно быть легче, чем перо. Моя мать называла меня перьями еще с детства, и я надеюсь, что все сказанное и сделанное мной, мое сердце такое же легкое, как и я. Это 35, - написала в социальной сети  Кэти Перри.

Напомним, что недавно бывшая Орландо Блума супермодель Миранда Керр рассказала о третьей беременности.

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Теги: Кэти Перри, певица, Орландо Блум
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