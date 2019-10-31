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"Это какая-то магия": Соня Плакидюк восхитила фанов образом мавки

Комментариев: 5
Эксперт проекта "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк покорила Сеть новым снимком.
"Это какая-то магия": Соня Плакидюк восхитила фанов образом мавки
"Это какая-то магия": Соня Плакидюк восхитила фанов образом мавки
instagram.com/moi_sofism

Известный украинский фэшн-фотограф и эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк порадовала поклонников новой публикацией по случаю праздника Хэллоуин.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала яркую фотографию, на котором предстала в мистическом образе мавки. На снимке Плакидюк позирует на берегу реки в легком белом платье. Ее голова украшена венком с ромашками. В руках Соня держит еще один венок из сухих полевых цветов.

Скорее всего кадр был сделан во время съемок нового выпуска проекта “Топ-модель по-украински“, который выйдет уже сегодня, 1 ноября.

Поклонникам фэшн-фотографа очень понравился ее новый образ. Пользователи Сети засыпали Соню комплиментами.

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“Мавка лісова.Скільки спостерігаю ... і ніяк не налюбуюсь. Руді -це якась магія)“, “Какая красотка, волшебная“, “Вам дуже гарно у такому образі“, “Просто неймовірна“, “Очень красиво, до мурашек. Прям мистика!)“, “Глаза завораживают“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ рассказала о недавней операции.

 

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Теги: Соня Плакидюк, Топ-модель по-украински
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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pearl-diver    01.11.2019, 21:55
Оценка:  0
pearl-diver
так-так ! справжня лісова мавпа))
гость  (аноним)  01.11.2019, 21:12
Оценка:  0
гость
шлюха-дебилка
гость  (аноним)  01.11.2019, 20:46
Оценка:  0
гость
соня покыдёк....гы-гы1
гость  (аноним)  01.11.2019, 20:46
Оценка:  0
гость
СТРАШЫДЛО КОНКРЕТНОЕ !!!
гость  (аноним)  01.11.2019, 19:25
Оценка:  0
гость
Соня Плакидюк восхитила фанов образом ТП
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