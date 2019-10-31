"Это какая-то магия": Соня Плакидюк восхитила фанов образом мавки

Эксперт проекта "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк покорила Сеть новым снимком.

Известный украинский фэшн-фотограф и эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк порадовала поклонников новой публикацией по случаю праздника Хэллоуин.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала яркую фотографию, на котором предстала в мистическом образе мавки. На снимке Плакидюк позирует на берегу реки в легком белом платье. Ее голова украшена венком с ромашками. В руках Соня держит еще один венок из сухих полевых цветов.

Скорее всего кадр был сделан во время съемок нового выпуска проекта “Топ-модель по-украински“, который выйдет уже сегодня, 1 ноября.

Поклонникам фэшн-фотографа очень понравился ее новый образ. Пользователи Сети засыпали Соню комплиментами.

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“Мавка лісова.Скільки спостерігаю ... і ніяк не налюбуюсь. Руді -це якась магія)“, “Какая красотка, волшебная“, “Вам дуже гарно у такому образі“, “Просто неймовірна“, “Очень красиво, до мурашек. Прям мистика!)“, “Глаза завораживают“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ рассказала о недавней операции.

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