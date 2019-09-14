Соня Плакидюк показала редкие фото в купальнике

Эксперт проекта "Топ-модель по-украински показала фигуру в купальнике.

Известный украинский фэшн-фотограф и эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк Соня Плакидюк решила показать поклонникам фигуру в купальнике.

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Так, на своей странице в Instagram 30-летняя звезда опубликовала несколько кадров, на которых она запечатлена позирует возле бассейна в слитном купальнике красного цвета и в черном козырке. Свой образ фотограф дополнила солнцезащитными очками.

Пляжный наряд эффектно подчеркнул пышную грудь и стройные ноги Плакидюк. Отметим, что снимки в купальниках являются большой редкостью для аккаунта знаменитости. Судя по указанной геолокации, Соня провела выходные в ресторане Zafferano в комплексе Riviera Zoloche Resort & Spa.

“Почему всем так нравятся фото в купальниках?“, − подписала один из кадров фэшн-фотограф.

Ранее звезда шоу “Топ-модель по-украински“ засветила откровенное декольте.

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