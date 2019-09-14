Соня Плакидюк показала редкие фото в купальнике
Известный украинский фэшн-фотограф и эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк Соня Плакидюк решила показать поклонникам фигуру в купальнике.
Читай также: “Топ-модель по-украински“: Финал на первой неделе испытаний
Так, на своей странице в Instagram 30-летняя звезда опубликовала несколько кадров, на которых она запечатлена позирует возле бассейна в слитном купальнике красного цвета и в черном козырке. Свой образ фотограф дополнила солнцезащитными очками.
Пляжный наряд эффектно подчеркнул пышную грудь и стройные ноги Плакидюк. Отметим, что снимки в купальниках являются большой редкостью для аккаунта знаменитости. Судя по указанной геолокации, Соня провела выходные в ресторане Zafferano в комплексе Riviera Zoloche Resort & Spa.
“Почему всем так нравятся фото в купальниках?“, − подписала один из кадров фэшн-фотограф.
Ранее звезда шоу “Топ-модель по-украински“ засветила откровенное декольте.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
обыкновенная хохлятская шлюшка !!! ни чего особенного!!!!
такие же и в Европе арабов обслуживают и в Великой России фаллосы у людей отсасывают !!!!!!!