Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Соня Плакидюк показала редкие фото в купальнике

Комментариев: 1
Эксперт проекта "Топ-модель по-украински показала фигуру в купальнике.
Соня Плакидюк показала редкие фото в купальнике
Соня Плакидюк показала редкие фото в купальнике
instagram.com/moi_sofism

Известный украинский фэшн-фотограф и эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк Соня Плакидюк решила показать поклонникам фигуру в купальнике. 

Читай также: “Топ-модель по-украински“: Финал на первой неделе испытаний

Так, на своей странице в Instagram 30-летняя звезда опубликовала несколько кадров, на которых она запечатлена позирует возле бассейна в слитном купальнике красного цвета и в черном козырке. Свой образ фотограф дополнила солнцезащитными очками.

Пляжный наряд эффектно подчеркнул пышную грудь и стройные ноги Плакидюк. Отметим, что снимки в купальниках являются большой редкостью для аккаунта знаменитости. Судя по указанной геолокации, Соня провела выходные в ресторане Zafferano в комплексе Riviera Zoloche Resort & Spa.

“Почему всем так нравятся фото в купальниках?“, − подписала один из кадров фэшн-фотограф.

Ранее звезда шоу “Топ-модель по-украински“ засветила откровенное декольте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Соня Плакидюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.09.2019, 18:27
Оценка:  -1
гость
хм,
обыкновенная хохлятская шлюшка !!! ни чего особенного!!!!
такие же и в Европе арабов обслуживают и в Великой России фаллосы у людей отсасывают !!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь